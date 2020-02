Synode mist interne tegenspraak

Kerkleden die hopen dat het besluit om vrouwen toe te laten tot de ambten wordt teruggedraaid, zien zich niet vertegenwoordigd. Dan is het goed te begrijpen dat de positieve sfeer tijdens de synodevergaderingen bij die groep bezwaarde vrijgemaakten vervreemding oproept. Op conferentiecentrum Mennorode wordt een feestje gevierd: de afgevaardigden zingen hand in hand, drin..

Hoe het komt dat tegenstanders nu niet op de synode zitten, is lastig te zeggen. De afvaardiging komt tot stand via de kerken in de regio en de vier particuliere synodes. Daar staat geen coördinator boven die in de gaten houdt of alle standpunten enigszins vertegenwoordigd zijn.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .