Misbruik met mystieke dwang door gezin uit Noord-Frankrijk

Vanier, stichter van de Arkgemeenschappen, ontmoette in 2014 paus Franciscus in het Vaticaan. (beeld afp / Andreas Solaro)

Wereldwijd heerst verbijstering over het manipulatieve seksueel misbruik door Jean Vanier, stichter van de Arkgmeenschappen. Maar zijn daden stonden niet op zichzelf. Dominicanen en leden van een gezin uit Noord-Frankrijk, de familie Philippe, spelen een centrale rol bij het misbruik door Vanier en in andere schandalen in rooms-katholieke organisaties.

‘Een profeet van kwetsbaarheid’ noemde het Nederlands Dagblad Jean Vanier vorig jaar na zijn overlijden. Al tijdens zijn hele leven had hij golven van loftuitingen over zich heen gekregen. Hij gold als een levende heilige en als de bescheidenheid zelve. Hij was de inspirator voor talloze christenen wereldwijd die diaconaal de handen uit de mouwen wilden steken omdat ze in de zwakker..

