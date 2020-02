Asia Bibi: ‘Toen ik geboren werd, zei de priester: dit meisje gaat beproefd worden door God’

Asia Bibi heeft politiek asiel aangevraagd in Frankrijk. Maar ze weet nog niet of ze ook echt naar Frankrijk gaat verhuizen. Dat vertelde de Pakistaanse vrijdag na haar ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron.

Asia Bibi (l.) met haar dochter Eisha, vrijdag in Parijs. 'In de gevangenis heb ik met God gesproken en tekenen gehad.' (beeld Dick Vos)

Parijs

De twee hadden een ontmoeting in het presidentieel paleis, nadat Bibi maandag naar buiten had gebracht dat ze politiek asiel in Frankrijk wil.

Bibi oogde vastberaden, maar gaf duidelijk aan dat ze moe was. De hele week was ze in Frankrijk en heeft ze, naar eigen zeggen, bijna zonder pauze verplichtingen gehad, onder andere vele afspraken met de media. ‘Ik heb amper geslapen en weet nu nog niet of ik asiel wil in Frankrijk.’

