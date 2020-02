Protestantse Kerk geeft richtlijnen voor coronavirus

De kerk wijst erop dat het vrijblijvende adviezen zijn, en dat het de verantwoordelijkheid van de kerkenraad is hoe ze ermee omgaan. De kerk komt met deze richtlijnen omdat de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk van verschillende gemeenten vragen kreeg over het coronavirus.

De richtlijnen sluiten aan bij de manier waarop het virus zich verspreidt, via de handen en de mond. Om die reden kunnen kerken er ook voor kiezen de vredeswens, waarbij kerkgangers elkaar de hand schudden, achterwege te laten. Het besmettingsgevaar is logischerwijs kleiner als de avondmaalswijn in kleine bekertjes wordt geschonken. Maar of de kerken ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .