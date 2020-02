Geweld tegen moslims in Frankrijk neemt toe, vooral vrouwen slachtoffer

Discriminatie, belediging en geweld tegen moslims is in 2019 in Frankrijk flink toegenomen. Het meest opvallend is dat er 68 voorvallen waren van fysiek geweld tegen moslims. Dat is meer dan drie keer zo veel als in het jaar ervoor.

Een protest in 2018 in België tegen islamofobie. (beeld Hatim Kaghat / Belga / afp)

Parijs

Dat meldt het Collectief Tegen Islamfobie in Frankrijk (CCIF) in haar jaarlijkse rapport over islamofobie in dat land. Het totale aantal meldingen lag in 2019 op 789. Dat is 17 procent hoger dan het jaar ervoor en zelfs 77 procent meer dan in 2017.

Als verklaring wijst het CCIF bovenal op de verharding van het publieke debat in de Franse politiek en media. Dit creëerde volgens het collectief onder andere de voedingsbodem voor de aanslag van een man, verbonden aan Front National, op een moskee in Bayonne op 28 oktober vorig jaar.

