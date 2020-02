Duizend jaar oude Bijbel teruggevonden op plank

Een Hebreeuwse Bijbel uit 1028, die al veertig jaar kwijt was, is terecht. Het boek lag ingepakt in wit papier op een boekenplank in een synagoge in Caïro.

Deze Bijbel is niet de in het verhaal genoemde Hebreeuwse Bijbel. (beeld epa)

Caïro

Yoram Meital, een historicus uit Israël, ontdekte het boek bij toeval, vertelt hij in The Times of Israel . Hij was in Caïro voor onderzoek in de Karaite Moussa Der’i Synagoge, toen hij op een plank het boek aantrof.

De Bijbel werd gevonden in juli 2017. Meital maakt dit bekend in een wetenschappelijk artikel, dat in het nieuwste nummer van The Jewish Quarterly Review staat.

Sinds de staatsgreep van generaal al-Sisi in 2014 heerst in Egypte een strenge dictatuur, die ironisch genoeg voor de Joodse bevolking weer mogelijkheden opent om voor het eerst in vele jaren haar erfgoed wetenschappelijk te onderzoeken. Meital maakt dankbaar gebruik van de mogelijkheden die het regime hem biedt.

