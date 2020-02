Na bijna drie jaar moet de Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o. het kerkgebouw aan de Beetsstraat in Harderwijk verlaten. Het gebouw moet plaatsmaken voor woningen. Afgelopen zondagmiddag werd voor het laatst een kerkdienst in het gebouw gehouden. Vanaf komende zondag vinden de diensten plaats in het gebouw van Centrum de Zin in Harderwijk. Ook andere gemeenteactiviteiten vinden voortaan zoveel m..

woningen in kerk Voorburg

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .