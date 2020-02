Nieuwe regels zitten emeritus-predikanten in Protestantse Kerk dwars

Een voorstel voor nieuwe regels in de Protestantse Kerk in Nederland zit predikanten in de weg die na hun pensioen nog een paar jaar willen bijspringen in vacante gemeenten.

De synode van de Protestantse Kerk in Nederland praat in april over de regelgeving rondom tijdelijke aanstelling van predikanten. (beeld nd)