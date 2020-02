Deze dominee ziet lente in de kerk

De Rotterdamse dominee René van Loon zag het met eigen ogen: de kerk is niet op sterven na dood. Zijn boodschap voor iedereen die sombert over de toekomst van de kerk: ‘Ruil angst in voor verlangen.’

René van Loon: 'Veel mensen verlaten de kerk, tegelijk is er een ontwikkeling tegen de stroom in, van nieuwe gemeenten en mensen die tot geloof komen.' (beeld Anton Dommerholt)

Rotterdam

Hij bezocht samenkomsten van Hillsong en Via Nova, stapte over de drempel bij een Ethiopische kerk in Rotterdam en een Ghanese kerk in de Bijlmer, bezocht kerken in Londen en schoof in de banken van populaire orthodoxe gemeenten. Op al die plekken zag dominee René van Loon (53) nieuwe, hoopvolle bewegingen – ‘lente in de kerk’, zoals hij het noemt. Het werd de titel van..

