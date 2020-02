Expo eert 21 onthoofde christenen

In Egypte is in een kerk een tentoonstelling geopend ter nagedachtenis aan de 21 koptische christenen die vijf jaar geleden werden onthoofd in Libië.

al-Our

In februari 2015 bracht terreurorganisatie ISIS een vijf minuten durend filmpje naar buiten waarop te zien is hoe de in oranje overalls geklede christenen over een strand lopen, moeten knielen en worden onthoofd. De schokkende beelden gingen de wereld over.

Dertien van de vermoorde kopten kwam uit het Egyptische dorp al-Our. In die plaats opende in 2018 een kathedraal, waar dertien slachtoffers zijn begraven. Vijf jaar na de moordpartij door ISIS zijn bij de kathedraal beelden geplaatst van 21 geknielde en geboeide mannen. Achter hen is een groot standbeeld van Christus geplaatst met uitgestrekte armen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .