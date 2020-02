Nashville

De Ranchland Heights Baptist Church in Midland, is de eerste kerk die om die reden wordt uitgesloten. Het uitvoerend comité van de landelijke koepel heeft dat via Twitter bekendgemaakt. Dat comité vergadert regelmatig buiten de gebruikelijke landelijke vergaderingen van de SBC, Southern Baptist Convention, om. Het besluit om de Texaanse kerk uit het verband te zetten, we..

veroordeeld

De voorganger van de Ranchland Heights Baptist Church, Phillip Rutledge, is veroordeeld voor het seksueel misbruiken van twee meisjes van onder de dertien jaar oud, in 2003. Een diaken van die kerk vertelde de lokale afdeling van de Zuidelijke Baptisten, dat de overgrote meerderheid van de kerk wist van de v..

