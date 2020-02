Verbouwing geeft kansen voor christelijk stiltecentrum in Utrecht

Het stiltecentrum in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht wordt verbouwd. Met een nieuwe entree en vernieuwingen aan de kapel wil de Stichting Stiltecentrum weer meer mensen trekken.

Utrecht

Winkelcentrum Hoog Catharijne, bij station Utrecht Centraal, is sinds 2012 in een grondige verbouwing verwikkeld. Een groot deel van het complex is al af, maar sommige gedeeltes zijn nog afgesloten. Zodoende ligt het stiltecentrum nu aan een doodlopende gang, wat voor de verbouwing nog een doorgaande looproute was voor winkelend publiek.

Een nieuwe entree, op een net iets andere plek, moet het stiltecentrum weer zichtbaar maken. In maart begint het stiltecentrum met de verbouwing, die drie tot zes maanden gaat duren. ‘Het gaat heel mooi worden’, zegt Ilona Welleman, coördinator van het stiltecentrum namens Stichting Stiltecentrum Hoog Catharijne. ‘Er ligt al een ontwerp voor de nieuwe entree. Die krijgt een groene kleur, en ..

