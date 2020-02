Niet de kerkdienst, maar heel het dorp was doelwit bij de aanslag Burkina Faso

De bloedige aanslag, zondag in het dorp Pansi in Burkina Faso, was niet gericht op een lokale protestantse kerk, zoals het nieuws aanvankelijk meldde. In plaats daarvan was het hele dorp doelwit en zijn de slachtoffers moslims, christenen en animisten.

Een vrouw in een vluchtelingenkamp in de Burkinese stad Dori. (beeld OLYMPIA DE MAISMONT / AFP)

Königstein

Media meldden de laatste dagen dat jihadisten 24 mensen hadden vermoord bij een aanval tijdens een protestantse kerkdienst in Pansi. Dat klopt echter niet, meldt Aid to the Church in Need (ACN) International in een persbericht vanuit haar hoofdkantoor in Duitsland. De rooms-katholieke organisatie baseert zich op verslagen van projectpartners ter plaatse.

‘Het nieuws is nog steeds heel verwarrend’, begint ACN. De organisatie somt op wat zij op basis van eigen onderzoek op dit moment zeker weet. Zondag om zes uur ‘s ochtends omsingelden ongeveer dertig jihadistische strijders het dorp Pansi. Ze doorzochten alle huizen en verzamelden de inwoners. De mannen moesten in groepen van tien op de grond gaan liggen. Sommigen sloegen echter op de vlucht..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .