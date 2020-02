Terreur in noorden Mozambique neemt toe

Pemba

Dat vertelt bisschop Luiz Fernando Lisboa in een interview met Aid to the Church in Need (ACN) International. In Nederland is deze rooms-katholieke organisatie bekend als Kerk in Nood.

Lisboa vreest een ‘exodus’ van vluchtelingen en hongersnood, nu het geweld op 29 en 30 januari extra heftig was. Hij zetelt als bisschop in Pemba, een stad in het noorden van het land. Bij de aanvallen in onder andere zijn bisdom zijn mensen onthoofd en veel gebouwen verwoest.

