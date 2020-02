‘Houvast vind ik bij God, mijn vrouw en mijn hengel. In die volgorde’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Hans Barendrecht (56), directeur-bestuurder van Gevangenenzorg Nederland.

‘Ik kom uit een reformatorische traditie. De zondagen herinner ik me als een vast punt in de week. We liepen twee keer naar de kerk en namen vaak brood voor de ganzen mee onderweg. Verder hielden we die dag rust. De regels waren duidelijk, maar niet beklemmend. Dat kwam ook door de manier waarop mijn ouders ermee omgingen. Als een van de weinige jongens uit mijn kerk, mocht ik bijvoorbeeld o..

Dit jaar zit ik 25 jaar bij Gevangenenzorg Nederland. Ik heb veel gereisd en ben mijn eigen traditie gaan relativeren én waarderen. De wekelijkse rustdag heb ik vastgehouden. Ik kan altijd doorwerken, maar het is mooi om een dag ‘godzalig te luieren’, zoals Maarten Luther het zegt. Ik ben organist in de hervormde gemeente in Zoetermeer. Toen die plek vrij kwam, vond ik dat ik niet kon blijve..

