Duitse moskeeën doelwit aanslag

Duitse moslims vragen om extra bescherming door de politie. Vorige week bleek dat twaalf extreemrechtse mannen in Duitsland grootschalige aanslagen op moskeeën aan het plannen waren.

Berlijn

De inspiratie voor de terreurplannen kwam van de moskee-aanslagen in Christchurch in Nieuw Zeeland vorig jaar. De twaalf Duitsers wilden met semi-automatische wapens tijdens het vrijdaggebed een aantal moskeeën binnenvallen. Een dertiende lid van de groep is nog voortvluchtig.

De politie volgde de mannen al maanden, omdat ze vermoedde dat zij een terreurcel vormden. Elk lid van de cel moest ongeveer 50.000 euro inleggen. Het plan werd ontdekt doordat een politieagent in de groep infiltreerde.

