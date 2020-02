Kerkaanslag schokt Burkina FasoJihadisten hebben een duidelijk doel: 'Ze willen mensen bang maken en de sharia invoeren.'

Na de moord op een voorganger en zijn zoons, vorige week, vielen zondag bij een aanslag op een kerk in Burkina Faso 24 doden. Het geweld overvalt zowel moslims als christenen in het voorheen zo vredige land, stelt Josias Sanogo, directeur van hulporganisatie Credo.

Ouagadougou

‘Voor terroristen is het noordoosten van Burkina Faso strategisch gebied’, vertelt dominee Josias Sanogo. Hij is directeur van Credo, een hulporganisatie die partner is van Woord en Daad. ‘Via dit gebied, de provincie Yagha, kunnen ze een verbinding maken tussen Mali en Niger.’

Diverse jihadistische terreurgroepen hebben Burkina Faso in ellende gestort. Het land, dat decennialang vredig was, is overrompeld door bloedige aanslagen. Zondag was er een aanval op een kerk, waarbij 24 doden vielen. Vorige week doodden terroristen een dominee en zijn zoons.

