Ramen in de Sint-Jan voor het eerst verlicht. (beeld pix4profs / Jan Stads)

De glas-in-lood-ramen van de Sint-Jansbasiliek in Oosterhout zijn sinds dit weekend verlicht. ‘Een enorme vooruitgang’, zegt Rien van Noort van de Catharinaparochie tegen regionaal dagblad BN DeStem.

‘De kerk is van zichzelf erg donker. Als er rondleidingen waren, moesten we de kunstwerken met een zaklampje bijlichten.’ En dat bijlichten moest de afgelopen tijd vaak. De Sint-Jan is vanaf 2018 meerdere keren op televisie te zien geweest, doordat KRO-NCRV de mis die er werd gehouden uitzond.

