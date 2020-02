Een gemiddelde christen is vandaag de dag een niet-blanke, niet-westerse vrouw. Haar sociale veiligheid en gezondheidszorg is beneden gemiddeld.

Dat blijkt uit statistieken uit de World Christian Encyclopedia 2020. De derde editie van dit academische naslagwerk over christendom wordt eind maart tijdens een conferentie gepresenteerd, maar de eerste pagina is vrij toegankelijk voor iedereen. Daarop is een informatieve illustratie te zien, een anders vormgegeven versie dan onderstaande, die ‘christenen wereldwijd in..

