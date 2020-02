Nieuwe aartsbisschop Bernd Wallet: ‘Ik wil parochies uitdagen een open huis te zijn voor mensen in hun omgeving’

Utrecht

U bent in één stemronde gekozen, wat zegt dat?

‘Dat ik in een ronde ben gekozen heeft me verrast en geeft me rust bij alles wat aan taken op me afkomt. Bij de gesprekken die de achttien kandidaten recent hebben gevoerd met het Kiescollege proefde ik al een sterke saamhorigheid.’

U wilt als aartsbisschop van uw kerk met vreugde en creativiteit getuigen van de werkelijkheid van Christus. Kunt u daar een voorbeeld van geven?

