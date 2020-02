Hannelore was het meisje uit de sekte, maar werd een vrouw met een keuze

Hannelore werd op haar zeventiende uit de sekte ‘De gemeenschap Gods’ gehaald. ‘God was mijn prullenbak. Al mijn zonden en vertwijfelingen over deze ‘zonden’ dumpte ik in gebed. Dat gaf rust. Meer ervoer ik niet van Hem.’

Hoogeveen

Afgelopen zondag in de kerkdienst van de evangelische gemeente in Hoogeveen kwam er een christelijk lied voorbij. ‘Ik weet nu even niet hoe het heet, maar ik heb een hekel aan dat liedje.’ Deze flard uit haar jeugd in een evangelicale sekte bezorgt haar geen kippenvel. ‘Dat nummer is gewoon niet aan mij besteed.’

Hannelore van Otterloo (42) groeide van haar derde tot haar zeventiende op in de sekte ‘De Gemeente Gods’, een geloofsgemeenschap vanuit de Vrije Evangelische gemeente onder leiding van Sipke Thomas Vrieswijk (zie kader). Het grote verschil tussen deze ‘dienaar Gods’ en zijn medebroeders was volgens hemzelf dat zij veelal God bestudeerd hadden, maar dat hij door God ond..

