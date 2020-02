Gerry Bos, de eerste vrijgemaakte vrouw die dominee mocht worden, gaat zondag aan de slag in een NGK

Ze was bereid de weg te banen voor de jongere generatie vrouwelijke predikanten binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Gerry Bos (62) was in januari vorig jaar de eerste vrouw in die kerken die beroepbaar was als predikant. Maar meerdere vrijgemaakt-gereformeerde kerken die een dominee zochten, haakten na een eerste kennismaking af. Zondag wordt ze bevestigd in de Nederlands-Gereformeerde Kerk in Nijmegen.