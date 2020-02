Koptische activist gearresteerd en gemarteld in Egypte

De 27-jarige Patrick George Zaki, een mensenrechtenactivist en Koptisch christen, is in Caïro gearresteerd. Vermoedelijk is hij in de gevangenis gemarteld. Zaki, die studeert in Italië, werd vrijdag opgepakt toen hij in Egypte aankwam voor familiebezoek.

Een muurtekening vlakbij de Egyptische ambassade in Rome, vermoedelijk van straatartiest Laika, toont Patrick George Zaki (links) omarmd door Guilio Regeni, de Italiaanse student die in 2016 na zware marteling vermoord is. 'Dit keer komt het wél goed', zegt de Italiaanse tekst, met onderaan 'vrijheid' in het Arabisch. (beeld Epa/fabio Frustaci)