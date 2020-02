GKv Ten Post verder als wijkgemeente

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Ten Post is sinds januari wijkgemeente van de gemeente in Appingedam. Dat is een unieke constructie in dit kerkgenootschap. Doel is dat Ten Post zo zelfstandig mogelijk blijft functioneren, inclusief eigen kerkdiensten.

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Ten Post. (beeld nd)

Ten Post

‘Echt pionieren’, zo omschrijft scriba Talo Tamminga de constructie. In de Protestantse Kerk in Nederland bestaan gemeenten vaker uit wijkgemeenten die eigen diensten beleggen in een eigen gebouw, met een bestuur met een onafhankelijke voorzitter.

In het Groningse Ten Post hebben ze dan ook gekeken naar de PKN, vertelt Tamminga. De gemeente, die nog zo’n ruim dertig leden heeft, bestaat sinds 5 januari formeel niet meer. In een convenant is, met goedkeuring van de classis, vastgelegd dat ze nu deel is van de GKv Appingedam.

