Inval bij protestantse kerk in rebellengebied Oekraïne

Een protestantse kerk is vorige maand binnengevallen door de veiligheidstroepen van de Volksrepubliek Donetsk - het gebied in Oekraïne waar Russisch-gezinde rebellen de macht hebben. Een andere protestantse gemeente kreeg een hoge boete.

Donetsk

Dat meldt persbureau Forum18. De republiek is vooralsnog door vrijwel geen land erkend. In Donetsk grijpt de overheid hard in, vooral als kerken geen officiële toestemming hebben om diensten te beleggen. Dat was het geval bij de twee protestantse kerken. De inval vond plaats tijdens de zondagse kerkdienst op 19 januari. Diverse mensen zijn meegenomen naar het politiebureau en ondervraagd.

