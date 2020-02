Kun je wel zeggen: ‘Dit is wat de Bijbel leert’? Of komen we nooit verder dan: ‘Dit is wat ik denk dat de Bijbel leert; dit is hoe ik het versta’?

Voor de een is het duidelijk: een kerk met vrouwelijke ambtsdragers handelt in strijd met wat de Bijbel ons leert. Anderen zeggen: ‘Nee, in deze kwestie gaat het niet om gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift tegenover ongehoorzaamheid. Het gaat alleen om twee verschillende manieren van verstaan van het Bijbels onderwijs.’ Maar als dat zo is, komen we dan ooit uit boven het niveau van de ene ..

In Genesis 3:16 zegt God tegen de vrouw: ‘Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben’ (Statenvertaling). Volgens het huwelijksformulier dat vele gereformeerde kerken tot diep in de twintigste eeuw gebruikt hebben, was dit een ‘ordinantie Gods’. De vrouw mocht dit gebod niet weerstaan, maar moest eraan gehoorzamen. De gereformeerde vaderen die dat formulier hebben o..

