Sheffield

Acts 29 (‘Handelingen 29’) is een netwerk van kerkplanters met wereldwijd zo’n 800 gemeenten. Na het gedwongen vertrek van medeoprichter en megakerkpastor Marc Driscoll in 2014 zorgde Timmis ervoor dat de beweging in rustiger vaarwater kwam. Acts 29 groeide de laatste jaren sterk. Timmis is, naast leider van Acts 29, voorganger van The Crowded House in het Engelse Sheffield.

