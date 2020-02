NGK en GKv besluiten unaniem voor eenwording

De synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, hier nog zonder de Nederlands-gereformeerden, bijeen in Elspeet. (beeld nd)

Elspeet

Dit is het eerste besluit dat beide kerken in een gezamenlijke vergadering hebben genomen. Het besluit was voorgesteld door de regiegroep die de eenwording leidt. Die vond dat nodig omdat er tot dan toe slechts een verlangen was uitgesproken om te komen tot een kerk. Er was weinig discussie over nodig. Alleen over de gronden onder het besluit werd ..

Voorafgaande aan dit eerste gezamenlijke besluit hebben de afgevaardigden van beide kerkvergaderingen twee kennismakingsdagen gehad. Met behulp van twee externe procesbegeleiders zijn er gesprekken gevoerd in kleine groepen. Daarbij zijn verschillende creatieve werkvormen toegepast.

