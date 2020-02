Bijbellezen? Wees je bewust van je context

Hoe staat het anno 2020 ervoor met de Bijbel in Nederland onder christen en niet-gelovigen? 'Er is een nieuwe onbevangenheid rondom de Bijbel.'

De Bijbel onder christenen

Anne-Mareike Schol-Wetter (39) is bijbelwetenschapper. Zij werkt als hoofd Bijbelgebruik bij het Nederlands Bijbelgenootschap.

‘Ik geloof in God en ik geloof dat je God in de Bijbel kunt ontmoeten. Ik zeg echter wel kúnt, omdat het geen automatisme is. De Bijbel is geen boek voor instant satisfaction, het is wel het belangrijkste boek hier op aarde. In mijn werk kom ik dagelijks met de Bijbel in aanraking, maar privé ben ik, misschien juist daardoor, een gelegenheidslezer. Zo is de Bijbel van grote ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .