Kerken willen pas op de plaats bij VWS-onderzoek naar LHBT-jongeren

Een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geïnitieerd onderzoek naar homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenders binnen geloofsgemeenschappen roept bij kerken ‘vragen en verwarring’ op. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) wil een ‘pas op de plaats’.

Amersfoort

Onderzoeksbureau Beke stuurde in opdracht van het ministerie een digitale enquête naar 600 christelijke, islamitische en joodse geloofsgemeenschappen in Nederland, met een twintigtal vragen over de omgang met niet-heteroseksuele jongeren. Daniëlle Woestenberg, de secretaris van het CIO, heeft de 31 lidkerken eerder deze week gevraagd hoe zij hiermee omgaan en hen het advies gegeven om ‘even ..

