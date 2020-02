Opvallende samenwerking bij nieuwe opleiding charismatische theologie

Zwijndrecht

Het is een verrassende samenwerking. Drie evangelisch-charismatische kerken trekken op met organisaties die verbonden zijn aan traditionele kerken. Het gaat om Rafaël Nederland, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) en Vineyard Benelux. De organisaties die meedoen zijn de kerkelijke vernieuwingsorganisates New Wine, met name actief binnen de Nederlands- en v..

De tweejarige opleiding is bedoeld voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, oudsten en andere leidinggevenden binnen kerken. Vineyard Benelux nam drie jaar geleden het initiatief voor een opleiding en werkte daarbij samen met New Wine. Die organisatie is in Engeland ontstaan na conferenties van John Wimber, de founding father van Vineyard, zegt Hans Alblas, proj..

