Ontslag priester Nico S. uit geestelijkheid in gang gezet

Haarlem

Nico S. werd in 2018 in Cambodja veroordeeld voor het seksueel misbruiken van 22 minderjarige jongens. Hij kreeg vijf jaar cel, waarvan drie voorwaardelijk. In het statuut van de Oud-Katholieke Kerk staat dat een priester uit de geestelijkheid kan worden ontslagen in geval van ‘ernstige tekortkomingen en/of misdragingen die het aanzien van het ambt..

Nico S. is al een aantal maanden in Nederland, bevestigt Schoon, wat het mogelijk maakt hem te ontslaan. Hoelang het kan duren voordat S. daadwerkelijk uit de geestelijkheid is ontslagen, is eveneens onduidelijk. Over de voortgang van het proces wil Schoon geen uitspraken doen. <

