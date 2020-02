Nog geen studierapport homoseksualiteit

Elspeet

Drie jaar geleden gaf de synode van Meppel de opdracht uitgebreid studie te maken naar de vraag of de huidige kerkelijke benadering van homoseksualiteit moet worden bijgesteld. In de acta van die synode is terug te vinden dat er verslag zou worden uitgebracht aan de synode van 2020. Het deputaatschap heeft volgens voorzitter dominee Maarten van Loo..

vraag uit Hardenberg

De huidige lijn van het kerkverband is dat een seksuele relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht onaanvaardbaar is. Aanleiding voor de studieopdracht was een vraag van de classis Hardenberg aan de synode van 2017. ‘De Bijbel lijkt de homoseksueel die de Here oprecht liefheeft..

