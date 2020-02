Durven we in de kerk tranen van ontroering aan, tranen van inkeer?

Aan de muur in de huiskamer van dominee Arjan Plaisier hangt een koperen crucifix. Daaronder staat een bidstoel. ‘Ik kniel daarop’, zegt hij. ‘Dat is gek hoor, het is heel wat om uit je zithouding te komen. Ik houd dat niet heel lang vol, maar zo druk ik uit dat ik God vereer. Voor Hem ga ik op de knieën. Soms schrijf ik eerst even op wat me bezighoudt. Dan kom ik in een gebedsmoment terecht..

Plaisier, van 2008 tot 2016 scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, is sinds kort weer wijkpredikant in Amersfoort. De afgelopen twee jaar was hij aan de Protestantse Theologische Universiteit docent spiritualiteit, en komende week presenteert hij zijn nieuwe boek, Zorg voor de ziel.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .