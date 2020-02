Hoe bereik je volgende generatie? Die vraag houdt Amerikaanse voorgangers bezig

Ventura

Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksinstituut Barna, dat voor dit jaar een van zijn grootste onderzoeken in het 35-jarig bestaan heeft aangekondigd, naar hoe de kerk er in 2020 voor staat, zowel lokaal als nationaal.

Voor dit eerste onderzoek heeft Barna negenhonderd voorgangers benaderd, via vragenlijsten en telefonische interviews. De helft van hen maakt zich grote zorgen over het bereiken van de nieuwe generatie én over een neergaand of inconsistent missionair beleid van de plaatselijke gemeente.

