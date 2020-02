Abu Dhabi

Deze moslims worden in Myanmar als stateloze burgers vervolgd en verdreven. De aankondiging werd gedaan door de Egyptische privé-secretaris van de paus, Yoannis Lahzi, tijdens een interreligieuze bijeenkomst in Abu Dhabi. Deze bijeenkomst vond plaats ter gelegenheid van de eerste verjaardag van het zogenoemde ‘Broederschapsdocument’ dat vorig jaar in Abu ..

Imam Ahmed al-Tayyib geldt als een van de voornaamste leiders binnen de islam. De prijs, de Zayed Humanitarian Brotherhood Award, werd op 4 februari 2019 ingesteld en als eerste overhandigd aan paus Franciscus en al-Tayyib bij de ondertekening van de ‘Verklaring over menselijke broederschap’ waarin de leiders pleitten voor religieuze verdraagzaamheid. <

