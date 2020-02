Voorganger hield pedoseksuele medewerker hand boven hoofd

John Ortberg, schrijver en voorganger van een Amerikaanse megakerk, is in opspraak geraakt. Hij liet toe dat een pedoseksuele medewerker van zijn kerk contact had met kinderen, ook als daar geen toezicht op was.

Seksueel misbruik in kerkelijke kring door pedoseksuele mensen is al jaren onderwerp van groeiende zorg. Kerken zijn vaak onvoldoende scherp in de preventie van dit kwaad. (beeld anp / Martijn Beekman)