Armeense minderheid in Turkije slinkt snel

Armeense gelovigen luisteren in Istanboel naar bisschop Sahak Mashalian op November 11, 2019. Op 11 januari werd hij als patriarch geïnstalleerd. (Yasin AKGUL / AFP)

De Armeense bevolking in Turkije daalt snel. ‘We verliezen 26 mensen door overlijden tegenover elke 12 nieuw geborenen’, zegt de nieuwe Armeense patriarch van Istanboel, Sahak II, tegen de krant Hürriyet. Daarnaast vertrekken Armeniërs naar het buitenland. De Armenische minderheid is met meer dan 50.000 leden ‘als een ijsberg in een zee van 82 miljoen mensen – en de ijsberg smelt’. De Armeni..

