Best Life Church in Utrecht. (beeld best life church)

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Drachten Zuidwest heeft zondag kerkgebouw De Arke in de wijk de Drait in gebruik genomen. Het kerkgebouw werd tot 1 januari gebruikt door de Protestantse Gemeente Drachten, die op dit moment nog eigenaar van het gebouw is. De bedoeling is dat De Arke per 1 juli wordt verkocht aan de vrijgemaakt-gereformeerden. Die willen het kerkgebouw vervolgens moderniseren. ..

vier diensten Best Life Church Utrecht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .