Metalzangeres mijdt Dominicanenklooster

Anneke van Giersbergen verplaatst haar optreden op 25 april in Zwolle. Dat vindt niet meer plaats in het Dominicanenklooster maar in de Grote Kerk. De zangeres is het niet eens met de eisen die het klooster stelt.

Anneke van Giersbergen tijdens een optreden in 2018 met The Gathering, waarvan ze de zangeres was, op het Ankkarock-festival in Finland. (beeld Finland out jussi Nukari / Lehtikuva / afp)