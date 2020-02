Radiomaker Frits Spits: Het leven is een cadeautje

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: radiopresentator Frits Spits (72) (pseudoniem voor Frits Ritmeester).

‘Houvast is dat wat ik heb, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, liefde, aandacht, warmte, collegialiteit. Mensen lieten zich op hun allerbest zien op het moment dat ik in 2018 mijn vrouw Greetje verloor. Daar heb ik me in een tijd van grote chaos aan vastgehouden. Muziek was ook een houvast, maar vergrootte de chaos ook. Bijvoorbeeld het nummer ‘Kom terug’ van Anouk. Dat markeert een dieptepu..

Er kwam geen klacht over haar lippen in de laatste vijf weken van haar leven. Terwijl ze door de longkanker totaal gesloopt werd. Ze was moedig, maar trok zich terug en deelde weinig over wat er in haar omging. Of het daardoor moeilijker is haar verlies te verwerken? Dat weet ik niet. Ik heb haar manier van verwerken willen respecteren. Kijk dit is een foto van een week voordat ze de boodsch..

