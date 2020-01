Synode CGK unaniem: plaatselijk nu een pas op de plaats

Nunspeet

Zijn ter plaatse afwijkende besluiten genomen, dan is de vraag ze niet uit te voeren. Dat is geen theoretisch vraagstuk: er zijn (samenwerkings)gemeenten die tegen landelijke afspraken in vrouwelijke ouderlingen en diakenen willen aanstellen of hebben aangesteld. Of in weerwil van landelijk beleid homo’s met een relatie (willen) toelaten tot het avondmaal.

Het idee achter de klemmende oproep is dat de toch al moeizame gesprekken ter synode over eenheid, vrouwelijke ambtsdragers, het kerkverband en hoe om te gaan met plaatselijke kerken die afwijken ‘ernstig bemoeilijkt’ wordt door de huidige dynamiek in het land. Dat plaatst de synode voor haar gevoel telkens voor nieuwe voldongen feiten. Dat voedt het onderlinge wantrouwen.

