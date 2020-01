‘Verdeeldheid binnen CGK verlamt de oecumene’

Nunspeet

Er waren drie toespraken, één primeur en een geraakte synodevoorzitter. Daarbij toonde dominee en synodevoorzitter Han Schenau zich in zijn reactie op de drie toespraken van Wim van Vlastuin (hersteld-hervormd), Roel Prins (GKV-NGK) en Arjen Mensink (Gereformeerde Bond) reëel: ‘We ontvangen u met schaamte. Het lukt niet om voorbij kerkelijke verdeeldh..

De primeur was voor de vrijgemaakte dominee Roel Prins uit Leek, die namens de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt én de Nederlands Gereformeerde Kerken de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken toesprak. Hij was reëel in zijn constatering dat er op landelijk niveau sprake is van een kentering in de contacten. Volgens hem raken de verschillen tu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .