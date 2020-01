Over de kerkdienst: ‘S is van stilte, stop nu het gepraat’

Jan Groenleer: ‘Meer devotie, meer eerbied in de kerkdienst, dat zou ook nog weleens heel missionair kunnen zijn.’ (beeld nd)

Sinds hij met pensioen is, wordt Jan Groenleer (1949) in veel gemeenten gevraagd om te komen preken. Soms zit er dan bij de uitnodiging een heel lijstje met aanwijzingen. We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, er is een kindermoment (dat verzorgt iemand uit de gemeente), we zingen uit die-en-die bundels maar in elk geval drie of vier opwekkingsliederen; we willen een laagdrempelige dienst, ..

Of er wordt juist uit de Herziene Statenvertaling gelezen en uit de psalmberijming van 1773 gezongen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .