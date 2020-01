Wat bent u voor bijbellezer? Doe de test

Leest u de Bijbel letterlijk of literair? Hebt u uw bijbel stukgelezen, of ligt ze op een boekenplank te verstoffen? Hoe gaat u om met onbegrijpelijke bijbelverhalen? Ter gelegenheid van de Maand van de Bijbel introduceert het Nederlands Dagblad de ‘Wat ben ik voor bijbellezer?’-test: een heuse persoonlijkheidstest waarmee u zelf uw verhouding tot de Bijbel kunt ontrafelen. Let op: onderstaande vragenlijst is op geen enkele manier wetenschappelijk verantwoord en kan alleen goed worden ingevuld met een lach op het gezicht. Veel plezier!