Advies aan CGK-synode: versterk het ambt van predikant

Tegen de trend van gelijkheidsdenken en nivellering in moet het kerkelijke ambt van de predikant opgewaardeerd en versterkt worden. Dit ambt spitst zich toe op de bediening van de doop en het avondmaal, waarvoor ouderlingen niet in aanmerking komen.

Nunspeet

Dat is de hoofdlijn van een visionair stuk dat de hoogleraren Arnold Huijgen, Maarten Kater en dominee Rein den Hertog op verzoek van de christelijk-gereformeerde synode in enkele weken tijd hebben geschreven. Dit om één visie op de kerkelijke ambten te ontwikkelen, nu daar op de synode bij allerlei dossiers en onderwerpen vragen over leven. Bijvoorbeeld over de positie ..

De eigenlijke hoofdlijn van het stuk is om ieder ambt, dat van predikant, ouderling en diaken, duidelijker af te bakenen en in te vullen. De synode sprak daar donderdagavond uitgebreid over, maar maakte de meeste woorden vuil aan afgeleide punten die in hetzelfde rapport staan.

