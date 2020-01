Kardinaal Barbarin in hoger beroep vrijgesproken

Kardinaal Barbarin is in hoger beroep vrijgesproken van de aanklacht misbruik door een van zijn priesters niet bij justitie te hebben gemeld. Eerder was hij daarvoor veroordeeld tot zes jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.

Lyon

Het Franse Openbaar Ministerie had om vrijspraak gevraagd. Het betreft het misbruik van tientallen minderjarige jongens die door een priester van het aartsbisdom Lyon, Bernard Preynat, tussen 1971 en 1991 seksueel zijn misbruikt.

Volgens Barbarin (69) hadden zijn voorgangers de zaak al geregeld, onder meer door de priester in psychologische behandeling te hebben gestuurd. Bovendien waren de in 2014 bij Barbarin bekende zaken inmiddels voor justitie verjaard. En er waren geen aanwijzingen dat de priester sinds de therapie opnieuw in de fout was gegaan. De rechter gaf Barbarin, die zelf niet bij de uitspraak aanwezig w..

