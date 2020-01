MeToo heeft de Amish bereikt

Een groot onderzoek naar seksueel misbruik in de Amish gemeenschap is gepubliceerd door de Amerikaanse vrouwenblad Cosmopolitan. Slachtoffers die misbruik aankaarten kregen soms medicatie tegen een ‘mentale stoornis’.

Amish in Noord-Amerika rijden geen auto als onderdeel van hun 'simpele levenstijl'. (beeld brendan Smialowski / afp)

Lancester County

De afgelopen twintig jaar zijn er 52 officiële rechtszaken geweest over seksueel kindermisbruik vanuit de conservatief-christelijke Amishgeloofsgemeenschappen (zie kader). Dit is enkel het topje van de ijsberg, ontdekte onderzoeksjournalist Sarah McClure. Zij sprak over een jaar lang vijfendertig vrouwen uit de Amishgemeenschap, en daarnaast juristen, maatschappelijk werkers en wetenschapper..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .