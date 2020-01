Selderhuis waarschuwt: trek bijbel en kerkorde niet uit elkaar

Apeldoorn

Dat schrijft hij in de jongste editie van het christelijk-gereformeerde kerkblad De Wekker, die donderdag op de christelijk-gereformeerde synode werd uitgedeeld. Hij wijst op het besluit van kerken in de regio Haarlem over de samenwerkingsgemeente in IJmuiden, die vrouwen tot ouderling en diaken heeft bevestigd.

De classis sprak uit dat het IJmuidense besluit in strijd is met de Kerkorde, maar dat daarmee ‘geen principieel-bijbelse regel is overtreden’. ‘Even los van de vraag of dat laatste het geval is, is dit wel een uiterst riskante benadering’, schrijft Selderhuis. ‘Immers, als het goed is heb je juist met elkaar in de kerkorde vastgelegd wat de Bijbelse regels zijn.’

