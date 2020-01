Nunspeet

Daarmee volgt de synode een voorstel van kerken uit Noord-Nederland. Die vroegen om een studie omdat de problemen rond huwelijk en echtscheiding veelomvattend zijn en de kerkelijke bepalingen verouderd.

Die bepalingen gaan bijvoorbeeld nog uit van twee zogeheten echtscheidingsgronden, bijbelse redenen waarom een echtscheiding geoorloofd is (overspel en kwaadwillige verlating). De werkelijkheid is complexer, signaleren de kerken in het noorden, daarbij gesteund door een studie van de Apeldoornse universitair docent Douwe Steensma. Hij stelde in 2016 dat op bijbelse gronden ook ‘verwaarlozing’ v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .